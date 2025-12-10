https://ria.ru/20251210/putin-2061098822.html
Путин принял предложение президента Индонезии посетить страну
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял предложение президента Индонезии Прабово Субианто посетить страну, отметив, что с удовольствием это сделает.
Прабово Субианто
пригласил Путина
посетить Индонезию
с визитом.
"Возможно, это будет возможно в 2026 либо 2027 году. Мы подстроимся под ваше расписание, будем очень рады принять вас", - сказал он.
Путин, в свою очередь, принял предложение.
"Спасибо большое. Обязательно это сделаю. С удовольствием, спасибо большое", - сказал российский лидер на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто.