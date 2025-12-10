Президент Индонезии пригласил Путина посетить его страну

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто пригласил президента РФ Владимира Путина посетить его страну с визитом в 2026-2027 году, в Джакарте будут рады визиту российского президента.

Индонезийский лидер отметил, что сможет подстроиться под расписание президента России и что будет очень рад принять его в своей стране.