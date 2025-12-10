https://ria.ru/20251210/putin-2061096370.html
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными
Президент России Владимир Путин назвал надежными отношения РФ и Индонезии в сфере военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 10.12.2025
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными
