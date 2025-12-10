Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными - РИА Новости, 10.12.2025
13:17 10.12.2025 (обновлено: 13:24 10.12.2025)
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными - РИА Новости, 10.12.2025
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными
Президент России Владимир Путин назвал надежными отношения РФ и Индонезии в сфере военно-технического сотрудничества. РИА Новости, 10.12.2025
россия
индонезия
прабово субианто
владимир путин
россия
индонезия
россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин
Россия, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными

Путин назвал отношения России и Индонезии в военном сотрудничестве надежными

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал надежными отношения РФ и Индонезии в сфере военно-технического сотрудничества.
"У нас традиционно очень надёжные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия - наш традиционный партнёр в этой сфере. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже, напрямую между военными ведомствами. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты", - сказал Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
9 декабря, 19:32
 
РоссияИндонезияПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
