Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2025
Путин: Россия готова участвовать в развитии атомной энергетики Индонезии
