Путин в Ашхабаде проведет несколько двусторонних встреч
Путин в Ашхабаде проведет несколько двусторонних встреч
Президент России Владимир Путин 11-12 декабря в ходе работы Форума в Ашхабаде проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, сообщает... РИА Новости, 10.12.2025
Путин в Ашхабаде проведет несколько двусторонних встреч
Путин в ходе работы форума в Ашхабаде проведет несколько двусторонних встреч