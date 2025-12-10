Рейтинг@Mail.ru
Путин 11-12 декабря посетит Туркмению
13:00 10.12.2025 (обновлено: 13:33 10.12.2025)
Путин 11-12 декабря посетит Туркмению
Путин 11-12 декабря посетит Туркмению
Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню... РИА Новости, 10.12.2025
туркмения
ашхабад
владимир путин
россия
в мире
оон
туркмения
ашхабад
россия
туркмения, ашхабад, владимир путин, россия, в мире, оон
Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, Россия, В мире, ООН
Путин 11-12 декабря посетит Туркмению

Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин 11-12 декабря 2025 года посетит Ашхабад для участия в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин на неделе планирует посетить с визитом Туркмению, где примет участие в форуме Международного года мира и доверия, приуроченного к 30-й годовщине нейтралитета Ашхабада.
Нейтральный статус Туркмении был впервые признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Межгосударственные отношения России и Туркмении
ТуркменияАшхабадВладимир ПутинРоссияВ миреООН
 
 
