Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость последовательно развивать систему социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами.
"Подчеркну, необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации", - зачитали приветственные слова Путина на форуме "Вместе победим".
Он отметил, что правительство России будет расширять возможности, чтобы герои продолжали достойно служить Родине, а их таланты и способности были в полной мере востребованы на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения, в различных областях экономики и в предпринимательстве. По словам президента, поддержка защитников Отечества - безусловный нравственный долг государства, задача для партнерской работы с обществом.
"В этой связи хочу особо отметить большую многогранную деятельность сотрудников Государственного фонда "Защитники Отечества", которые направляют свои усилия на повышение доступности и эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для участников и ветеранов боевых действий, оказывают им содействие в решении юридических проблем, профессиональной переподготовки и трудоустройства", - добавил Путин.
