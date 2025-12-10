Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО

"В этой связи хочу особо отметить большую многогранную деятельность сотрудников Государственного фонда "Защитники Отечества", которые направляют свои усилия на повышение доступности и эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для участников и ветеранов боевых действий, оказывают им содействие в решении юридических проблем, профессиональной переподготовки и трудоустройства", - добавил Путин.