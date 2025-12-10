Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО - РИА Новости, 10.12.2025
11:40 10.12.2025
Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО - РИА Новости, 10.12.2025
Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость последовательно развивать систему социальных гарантий для участников специальной военной операции и их... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:40:00+03:00
2025-12-10T11:40:00+03:00
общество
россия
владимир путин
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО

Путин призвал развивать систему соцгарантий для участников СВО и их семей

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость последовательно развивать систему социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами.
"Подчеркну, необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации", - зачитали приветственные слова Путина на форуме "Вместе победим".
Он отметил, что правительство России будет расширять возможности, чтобы герои продолжали достойно служить Родине, а их таланты и способности были в полной мере востребованы на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения, в различных областях экономики и в предпринимательстве. По словам президента, поддержка защитников Отечества - безусловный нравственный долг государства, задача для партнерской работы с обществом.
"В этой связи хочу особо отметить большую многогранную деятельность сотрудников Государственного фонда "Защитники Отечества", которые направляют свои усилия на повышение доступности и эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для участников и ветеранов боевых действий, оказывают им содействие в решении юридических проблем, профессиональной переподготовки и трудоустройства", - добавил Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
27 октября, 14:37
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
