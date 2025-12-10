https://ria.ru/20251210/putin-2061056882.html
Путин оценил деятельность фонда "Защитники Отечества"
Путин оценил деятельность фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 10.12.2025
Путин оценил деятельность фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям форума "Вместе победим" назвал многогранной деятельность фонда "Защитники... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:39:00+03:00
2025-12-10T11:39:00+03:00
2025-12-10T11:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251210/putin-2061056360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил деятельность фонда "Защитники Отечества"
Путин назвал деятельность фонда "Защитники Отечества" многогранной