Путин подчеркнул необходимость развития социальных гарантий для фронтовиков

"Приветствую вас на открытии форума "Вместе победим"... Подчеркну: необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять её новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации", - говорится в приветствии.