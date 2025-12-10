https://ria.ru/20251210/putin-2061056360.html
Путин назвал поддержку защитников Отечества нравственным долгом
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Поддержка защитников Отечества является безусловным нравственным долгом, заявил
президент РФ Владимир Путин.
Соответствующая телеграмма участникам, организаторам и гостям форума "Вместе победим" опубликована на сайте Кремля.
"Поддержка защитников Отечества - наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества. И потому отрадно, что нынешняя встреча объединила в Национальном центре "Россия" участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, представителей органов власти, некоммерческих организаций, деловых и экспертных кругов, средств массовой информации из многих регионов страны", - говорится в телеграмме.