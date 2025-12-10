Путин назвал поддержку защитников Отечества нравственным долгом

"Поддержка защитников Отечества - наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества. И потому отрадно, что нынешняя встреча объединила в Национальном центре "Россия" участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, представителей органов власти, некоммерческих организаций, деловых и экспертных кругов, средств массовой информации из многих регионов страны", - говорится в телеграмме.