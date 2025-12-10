Даже самые видавшие виды западные СМИ сейчас не могут обойти вниманием беспрецедентную волну русофобии, охватившую Европу, по сравнению с которой выпадающие от страха из окон министры обороны США времен холодной войны являются детским лепетом.

Как сообщило издание Financial Times, "в Европе снова вспыхнула волна истерики вокруг "российской угрозы", что создает картину хаоса, в котором реальные угрозы трудно отличить от воображаемых — зато информационный шум и расходы силовых ведомств стремительно растут".

Самый свежий пример, о котором сообщило агентство Bloomberg: Германия , которую Россия якобы уже атакует днем и ночью, планирует направить на закупку вооружений исторически рекордные 52 миллиарда евро. Коллапс экономики? Нет, не слышали, но зато сферическим в вакууме русским ордам не поздоровится. Тем более что уже есть и точная дата нападения — 2030 год.

В нормальной палате всегда несколько Наполеонов, и остальная Европа тоже дружно затребовала добавки аминазина. Если суммировать все, что Старый Свет планирует потратить на военно-оборонные нужды в горизонте до 2030 года, то вырисовывается мозгодробительная сумма — порядка трех триллионов евро. Например, в 2025 году по сравнению с 2021-м расходы на "оборону" выросли ровно в два раза, а далее уже решили резать последний огурец, благо цель правая и благородная.

Но давайте посмотрим, какие коварные планы вынашивает агрессивная Россия: может, и этих денег мало?

И действительно: на прошедшем в Москве Совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин обозначил в качестве ключевой даты именно 2030 год. К этому сроку главой государства было поручено реализовать план структурных изменений в российской экономике. План этот подразумевает "создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров".

Ясно, что где-то тут прячутся закамуфлированные танки — идем дальше.

Глава правительства Михаил Мишустин , выступивший на Совете с докладом, подчеркнул, что "вопреки попыткам сдержать наше развитие мы продолжаем идти вперед", а динамика в целом остается положительной и более уверенной, чем в Европе. Например, на фоне того, что средневзвешенный рост ВВП в ЕС стагнирует, в России рост ВВП за три года приблизится к десяти процентам, а, например, объем промышленного экспорта за девять месяцев 2025-го вырос в годовом выражении на 18 процентов.

В центре социально-экономической политики правительства находятся национальные цели, обозначенные президентом (по направлениям "демография", "здоровье", "образование", "экономика", "экология", "технологии", "цифровизация"), которые реализуются посредством 19 национальных проектов. По словам Мишустина, нацпроекты полностью обеспечены финансированием (до 2030 года на них планируется направить несколько десятков триллионов рублей).

Какую смертельную угрозу усмотрели для себя европейцы в пунктах "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", "Комфортная и безопасная среда для жизни" и других, мы, наверное, не узнаем никогда, потому что военная паранойя — это серьезно.

Впрочем, деньги, которые Европа вместо мирной экономики запихивает в военную, все равно пойдут не в то горло.

Аналитический ресурс Defense and security monitor не так давно провел анализ военных планов Европы и пришел к выводу: "Для закрытия пробелов в боевых возможностях к цели 2030 года европейскую экономику придется менять на военную, напоминающую США во время Второй мировой войны"﻿, то есть ни за какие деньги невозможно за пять лет превратить Европу в соперника России более-менее близкой категории без риска нокаута в первом раунде.

Примерно к этой же мысли пришел Kiel Institute в своем докладе "Готовы воевать в 2030-м? Попытки перевооружения Европы против России". Как пишут его авторы: "В первоначальном исследовании от сентября 2024 года было сделано заключение, что Европа будет готова к войне (в лучшем случае) лишь через несколько десятилетий. <…> В нынешнем докладе текущая ситуация выглядит еще более тревожной".

Например, "чтобы соответствовать темпам переоснащения России, производство танков и БТР (в Европе) должно увеличиться в шесть раз", а по крылатым ракетам — в 20 раз. Самое узкое место — полная уязвимость Европы от потенциальных ударов с воздуха, что на фоне компактности европейских государств превращает потенциальную войну с ними в тир в курятнике. Например, даже самые красочные и брехливые отчеты евробюрократов говорят о том, что ПВО хоть как-то может защитить не более 20 процентов территории Европы, но объективные цифры скорее находятся между пятью и десятью процентами.

Но самое парадоксальное и невообразимое для Европы заключается в том, что Россия сейчас участвует в самом масштабном военном конфликте со времен Второй мировой войны, параллельно делает серьезнейшие инвестиции в мирную экономику и при всем этом быстро укрепляет свои Вооруженные силы. Как такое вообще возможно?

Это осознал даже эстонский Международный центр обороны и безопасности, который пришел к выводу, что "окно переоснащения для Европы закрывается: Россия, вероятно, будет более опасна в 2030 году, чем она была в 2022-м"﻿.