Рейтинг@Mail.ru
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.12.2025 (обновлено: 09:37 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/putin-2060953475.html
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все - РИА Новости, 10.12.2025
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все
Даже самые видавшие виды западные СМИ сейчас не могут обойти вниманием беспрецедентную волну русофобии, охватившую Европу, по сравнению с которой выпадающие от... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:00:00+03:00
2025-12-10T09:37:00+03:00
аналитика
в мире
европа
россия
сша
михаил мишустин
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061018743_0:71:1568:953_1920x0_80_0_0_5b114dea6a2a89ec58f5535d3043d00e.jpg
https://ria.ru/20251209/evropa-2060688569.html
https://ria.ru/20251205/evropa-2059920430.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
https://ria.ru/20251206/evropa-2060204560.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061018743_53:0:1418:1024_1920x0_80_0_0_d41c4fd232831fd05b38a8274fec6699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, европа, россия, сша, михаил мишустин, владимир путин, евросоюз
Аналитика, В мире, Европа, Россия, США, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Евросоюз

Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Даже самые видавшие виды западные СМИ сейчас не могут обойти вниманием беспрецедентную волну русофобии, охватившую Европу, по сравнению с которой выпадающие от страха из окон министры обороны США времен холодной войны являются детским лепетом.
Как сообщило издание Financial Times, "в Европе снова вспыхнула волна истерики вокруг "российской угрозы", что создает картину хаоса, в котором реальные угрозы трудно отличить от воображаемых — зато информационный шум и расходы силовых ведомств стремительно растут".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Запад сплотился. Судьба Европы решена
Вчера, 08:00
Самый свежий пример, о котором сообщило агентство Bloomberg: Германия, которую Россия якобы уже атакует днем и ночью, планирует направить на закупку вооружений исторически рекордные 52 миллиарда евро. Коллапс экономики? Нет, не слышали, но зато сферическим в вакууме русским ордам не поздоровится. Тем более что уже есть и точная дата нападения — 2030 год.
В нормальной палате всегда несколько Наполеонов, и остальная Европа тоже дружно затребовала добавки аминазина. Если суммировать все, что Старый Свет планирует потратить на военно-оборонные нужды в горизонте до 2030 года, то вырисовывается мозгодробительная сумма — порядка трех триллионов евро. Например, в 2025 году по сравнению с 2021-м расходы на "оборону" выросли ровно в два раза, а далее уже решили резать последний огурец, благо цель правая и благородная.
Но давайте посмотрим, какие коварные планы вынашивает агрессивная Россия: может, и этих денег мало?
И действительно: на прошедшем в Москве Совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин обозначил в качестве ключевой даты именно 2030 год. К этому сроку главой государства было поручено реализовать план структурных изменений в российской экономике. План этот подразумевает "создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
5 декабря, 08:00
Ясно, что где-то тут прячутся закамуфлированные танки — идем дальше.
Глава правительства Михаил Мишустин, выступивший на Совете с докладом, подчеркнул, что "вопреки попыткам сдержать наше развитие мы продолжаем идти вперед", а динамика в целом остается положительной и более уверенной, чем в Европе. Например, на фоне того, что средневзвешенный рост ВВП в ЕС стагнирует, в России рост ВВП за три года приблизится к десяти процентам, а, например, объем промышленного экспорта за девять месяцев 2025-го вырос в годовом выражении на 18 процентов.
В центре социально-экономической политики правительства находятся национальные цели, обозначенные президентом (по направлениям "демография", "здоровье", "образование", "экономика", "экология", "технологии", "цифровизация"), которые реализуются посредством 19 национальных проектов. По словам Мишустина, нацпроекты полностью обеспечены финансированием (до 2030 года на них планируется направить несколько десятков триллионов рублей).
Какую смертельную угрозу усмотрели для себя европейцы в пунктах "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", "Комфортная и безопасная среда для жизни" и других, мы, наверное, не узнаем никогда, потому что военная паранойя — это серьезно.
Впрочем, деньги, которые Европа вместо мирной экономики запихивает в военную, все равно пойдут не в то горло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
8 декабря, 08:00
Аналитический ресурс Defense and security monitor не так давно провел анализ военных планов Европы и пришел к выводу: "Для закрытия пробелов в боевых возможностях к цели 2030 года европейскую экономику придется менять на военную, напоминающую США во время Второй мировой войны"﻿, то есть ни за какие деньги невозможно за пять лет превратить Европу в соперника России более-менее близкой категории без риска нокаута в первом раунде.
Примерно к этой же мысли пришел Kiel Institute в своем докладе "Готовы воевать в 2030-м? Попытки перевооружения Европы против России". Как пишут его авторы: "В первоначальном исследовании от сентября 2024 года было сделано заключение, что Европа будет готова к войне (в лучшем случае) лишь через несколько десятилетий. <…> В нынешнем докладе текущая ситуация выглядит еще более тревожной".
Например, "чтобы соответствовать темпам переоснащения России, производство танков и БТР (в Европе) должно увеличиться в шесть раз", а по крылатым ракетам — в 20 раз. Самое узкое место — полная уязвимость Европы от потенциальных ударов с воздуха, что на фоне компактности европейских государств превращает потенциальную войну с ними в тир в курятнике. Например, даже самые красочные и брехливые отчеты евробюрократов говорят о том, что ПВО хоть как-то может защитить не более 20 процентов территории Европы, но объективные цифры скорее находятся между пятью и десятью процентами.
Но самое парадоксальное и невообразимое для Европы заключается в том, что Россия сейчас участвует в самом масштабном военном конфликте со времен Второй мировой войны, параллельно делает серьезнейшие инвестиции в мирную экономику и при всем этом быстро укрепляет свои Вооруженные силы. Как такое вообще возможно?
Это осознал даже эстонский Международный центр обороны и безопасности, который пришел к выводу, что "окно переоснащения для Европы закрывается: Россия, вероятно, будет более опасна в 2030 году, чем она была в 2022-м"﻿.
Говорили мы вам — не буди лихо, пока оно тихо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Униженная и разоренная: США не оставили Европе никакого выбора
6 декабря, 08:00
 
АналитикаВ миреЕвропаРоссияСШАМихаил МишустинВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала