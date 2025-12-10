https://ria.ru/20251210/pshenitsa-2061096460.html
Путин отметил сокращение экспорта российской пшеницы в Индонезию
Путин отметил сокращение экспорта российской пшеницы в Индонезию
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию. РИА Новости, 10.12.2025
Путин отметил сокращение экспорта российской пшеницы в Индонезию
