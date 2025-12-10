https://ria.ru/20251210/proverka-2061041093.html
В Волгоградской области проводят проверку после отравления лошадей
Полицейские проводят проверку отравления лошадей в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.12.2025
