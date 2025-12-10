Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области проводят проверку после отравления лошадей
11:01 10.12.2025
В Волгоградской области проводят проверку после отравления лошадей
В Волгоградской области проводят проверку после отравления лошадей
Полицейские проводят проверку отравления лошадей в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волгоградской области проводят проверку после отравления лошадей

РИА Новости: в Волжском проводят проверку после отравления лошадей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полицейские проводят проверку отравления лошадей в конном клубе в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее издание "Блокнот. Волгоград" сообщало, что в конном клубе "У озера" в Волжском неизвестный мужчина попытался отравить лошадей, влив им в рот кислоту. Как утверждает издание, пострадали пять животных, один конь находится в тяжелом состоянии.
"Обращение зарегистрировано, проводится проверка", - сообщили РИА Новости в полиции.
Бараны - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Приморье у одного из убитых баранов обнаружили огнестрельное ранение
26 ноября, 14:09
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская область
 
 
