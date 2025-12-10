Рейтинг@Mail.ru
Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/protest-2061151198.html
Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог
Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог - РИА Новости, 10.12.2025
Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог
Молдавские фермеры готовы выйти на новые акции протеста с блокировкой дорог сельхозтехникой, если они не будут услышаны властями республики, заявил в среду... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:46:00+03:00
2025-12-10T15:46:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589495769_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_92ff57bc032dbf0ff37ba8c096885950.jpg
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059805483.html
https://ria.ru/20251204/moldaviya-2059813396.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589495769_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7fc5b75b47150a0f063dc19ec97d2c49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог

Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог сельхозтехникой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкАкция протеста фермеров в Кишиневе
Акция протеста фермеров в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Акция протеста фермеров в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Молдавские фермеры готовы выйти на новые акции протеста с блокировкой дорог сельхозтехникой, если они не будут услышаны властями республики, заявил в среду глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Бэдэрэу.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в среду провела предупредительную акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования.
Акция протеста перед зданием Минтруда и социзащиты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Молдавская оппозиция запустила серию антиправительственных протестов
4 декабря, 16:05
"Мы предвидели эти возможные сценарии (если власти не отреагируют на просьбы фермеров – ред.), и одно из предложений заключалось в том, чтобы фермеры позже, на следующей неделе или через неделю, выйдут на протесты на дороги в регионах с техникой, потому что путь в Кишинев будет очень сложным. И, скорее всего, эти дороги и, возможно, таможенные пункты будут заблокированы", - сказал Бэдэрэу журналистам.
Глава ассоциации подчеркнул, что тем не менее фермеры надеются наладить диалог с властями, чтобы не доводить ситуацию до крайних мер. "Мы не хотим, чтобы премьер-министр или министр сельского хозяйства лично занимались решением этой проблемы. Мы хотим, чтобы был уполномоченный человек, который координировал бы каждый шаг, и чтобы эти проблемы решались в срочном порядке", - пояснил он.
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Партия социалистов Молдавии призвала оппозицию поддержать протесты
4 декабря, 16:22
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала