Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Молдавские фермеры готовы выйти на новые акции протеста с блокировкой дорог сельхозтехникой, если они не будут услышаны властями республики, заявил в среду глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Бэдэрэу.

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в среду провела предупредительную акцию протеста у здания правительства в Кишиневе , требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования.

"Мы предвидели эти возможные сценарии (если власти не отреагируют на просьбы фермеров – ред.), и одно из предложений заключалось в том, чтобы фермеры позже, на следующей неделе или через неделю, выйдут на протесты на дороги в регионах с техникой, потому что путь в Кишинев будет очень сложным. И, скорее всего, эти дороги и, возможно, таможенные пункты будут заблокированы", - сказал Бэдэрэу журналистам.

Глава ассоциации подчеркнул, что тем не менее фермеры надеются наладить диалог с властями, чтобы не доводить ситуацию до крайних мер. "Мы не хотим, чтобы премьер-министр или министр сельского хозяйства лично занимались решением этой проблемы. Мы хотим, чтобы был уполномоченный человек, который координировал бы каждый шаг, и чтобы эти проблемы решались в срочном порядке", - пояснил он.

Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.

В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.