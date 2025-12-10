Главный раввин России назвал самую востребованную в мире профессию

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Психолог - это самая востребованная профессия в мире, в наше время человек, у кого нет психолога, наверное, уже сумасшедший, сказал на праздновании Нового года хасидизма в Москве во вторник главный раввин России Берл Лазар.

"К сожалению, сейчас даже у каждого психолога есть психолог. Самая востребованная профессия сейчас - это психолог. Если у кого-то нет психолога - это, наверное, уже сумасшедший", - сказал раввин.