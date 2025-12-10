https://ria.ru/20251210/professiya-2061184693.html
Главный раввин России назвал самую востребованную в мире профессию
2025-12-10T17:24:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Психолог - это самая востребованная профессия в мире, в наше время человек, у кого нет психолога, наверное, уже сумасшедший, сказал на праздновании Нового года хасидизма в Москве во вторник главный раввин России Берл Лазар.
"К сожалению, сейчас даже у каждого психолога есть психолог. Самая востребованная профессия сейчас - это психолог. Если у кого-то нет психолога - это, наверное, уже сумасшедший", - сказал раввин.
Новый год хасидизма или Праздник Избавления — это дата, отмечаемая ежегодно любавичскими хасидами в память об освобождении основателя этого направления в иудаизме раввина Шнеура Залмана из Петропавловской крепости в 1798 году. Этот день, выпадающий на 19 кислева по еврейскому календарю, в 2025 году приходится на 9 декабря. В России в настоящее время в этот праздник находится с визитом главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф.