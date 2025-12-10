Рейтинг@Mail.ru
Гранты на креативные проекты получит 31 предприниматель Самарской области
18:59 10.12.2025
Гранты на креативные проекты получит 31 предприниматель Самарской области
Гранты на креативные проекты получит 31 предприниматель Самарской области
Гранты на креативные проекты получит 31 предприниматель Самарской области

Почти 15 миллионов рублей выделят на креативные проекты Самарской области

© iStock.com / ZinkevychМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти 15 миллионов рублей выделят на креативные проекты Самарской области, гранты получит 31 предприниматель, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.
В области подвели итоги конкурса для представителей креативных индустрий. На участие поступило 100 заявок, все авторы прошли обучение и защитили проекты перед экспертной комиссией. Победителями стали команды 31 проекта в сфере производства одежды, разработки программного обеспечения, гастрономии и других творческих направлений.
"Поддержка креативных индустрий — важное направление для развития экономики региона. Мы уверены, что грантовые средства на развитие проектов помогут предпринимателям реализовать идеи, расширить бизнес и внести вклад в культурное и экономическое благополучие Самарской области", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также добавил, что правительство продолжит активно поддерживать креативный бизнес и развивать необходимую для его роста инфраструктуру.
Один из получателей гранта, руководитель театра пантомимы "Гримасы" Александр Карачев, рассказал, что средства планирует направить на покупку мобильной сцены, чтобы расширить возможности для выступлений. Другая победительница, Ольга Резник из производства лазерной резки изделий "Резник", отметила, что грант позволит приобрести более производительный станок.
Средства можно направить на аренду или ремонт помещения, закупку сырья, оборудования, оформление интеллектуальной собственности и другие цели. Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
