Проект по переводу коммунальных услуг в онлайн расширили в Подмосковье
10.12.2025
2025-12-10T18:58:00+03:00
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На регпортале Подмосковья появились еще три услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Пилотный проект трансформации подмосковных ресурсоснабжающих организаций расширили. В электронный формат переведены еще три услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – обслуживание приборов учета, заключение соглашения на погашение задолженности и выдача дубликата или внесение изменений в акт разграничения балансовой принадлежности", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, жители квартир или частных домов, у которых имеется задолженность за коммунальные услуги АО "Мособлтепло" могут воспользоваться услугой "Заключение соглашения о погашении задолженности за коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения".
Обратиться в АО "Мособлтепло" для обслуживания и опломбировки бытовых счетчиков (тепло, водоснабжение, водоотведение) можно с помощью услуги "Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии".
Также в электронной форме услуги "Получение дубликата или внесение изменений в акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" пользователи могут запросить копию акта о разграничении ответственности за коммуникации или внести в него изменения, если площадь участка изменилась.
Новые услуги доступны на регпортале Подмосковья в разделе "Гражданам" – "Жилье" – "Коммунальные услуги".