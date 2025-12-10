https://ria.ru/20251210/prodazhi-2061022974.html
Стартовал заключительный блок продаж билетов на балет "Щелкунчик"
Стартовал заключительный блок продаж билетов на балет "Щелкунчик"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Заключительный блок продаж билетов на январские показы балета "Щелкунчик" стартовал в среду на сайте
Большого театра в 10.00 мск, выяснило РИА Новости.
В последний завершающий блок продаж станут доступны билеты на 9 января в 19.00, 10 января в 12.00 и 19.00, а также 11 января в 12.00 и 18.00.
Реализация билетов осуществляется в рамках специальной программы. В театре напомнили, что для покупки электронного билета необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря: первыми открылись продажи на декабрьские представления. Затем ежедневно стартовали продажи на несколько представлений. Билеты на первые январские спектакли можно было приобрести с 8 декабря.
Продажа билетов на этот спектакль по специальным программам "Молодёжный (14–22), "60 плюс", "Места низкой ценовой категории" и "Пушкинская карта" будет объявлена дополнительно, заключили в театре.