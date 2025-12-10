https://ria.ru/20251210/prisyazhnye-2061218598.html
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным - РИА Новости, 10.12.2025
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным
Член СПЧ Ева Меркачева и председатель Совета Валерий Фадеев отметили низкий уровень заработной платы присяжных и призвали поднять их зарплаты до уровня судей. РИА Новости, 10.12.2025
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным
Меркачева и Фадеев призвали поднять зарплаты присяжных до уровня судей