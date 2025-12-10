Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным - РИА Новости, 10.12.2025
19:18 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/prisyazhnye-2061218598.html
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным - РИА Новости, 10.12.2025
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным
Член СПЧ Ева Меркачева и председатель Совета Валерий Фадеев отметили низкий уровень заработной платы присяжных и призвали поднять их зарплаты до уровня судей. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:18:00+03:00
2025-12-10T19:18:00+03:00
В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным

Меркачева и Фадеев призвали поднять зарплаты присяжных до уровня судей

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева и председатель Совета Валерий Фадеев отметили низкий уровень заработной платы присяжных и призвали поднять их зарплаты до уровня судей.
"Зарплата присяжных сейчас привязана к окладу судьи. Но поскольку у судьи много надбавок, есть целая история с присяжными, которые получают "голый" судейский оклад. Получается, что за месяц они в районе 30 тысяч на руки имеют. Это мало", - сказала Меркачева на пресс-конференции, посвященной итогам работы СПЧ в 2025 году.
Фадеев отметил, что можно было бы привязать зарплату присяжного не к окладу, а к заработной плате судьи.
"В свое время были приняты решения о том, чтобы обеспечить достойную жизнь судьям. Это очень правильное решение. Судья не должен голодать", - подчеркнул он.
