Субсидии на обновление техники выдадут еще 17 компаниям Приморья
18:29 10.12.2025
Субсидии на обновление техники выдадут еще 17 компаниям Приморья
Еще 17 компаний Приморского края получат субсидии на обновление техники, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.12.2025
Субсидии на обновление техники выдадут еще 17 компаниям Приморья

Девушка поднимается по лестнице в офисе
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка поднимается по лестнице в офисе . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Еще 17 компаний Приморского края получат субсидии на обновление техники, сообщает пресс-служба правительства региона.
Почти 16 миллионов рублей будет выделено из краевого бюджета.
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Около ста семей Камчатки открыли бизнес по соцконтракту
9 декабря, 14:12
В региональном министерстве экономического развития указали, что завершились новые отборы. Первое направление — возмещение до 3 миллионов рублей на покупку нового производственного оборудования. Второе — компенсация до 1 миллиона рублей по договорам лизинга. Эта работа является частью системной поддержки приморского бизнеса в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Главный итог – бизнес не просто получает средства, а целенаправленно инвестирует их в развитие. Закупка нового оборудования и техники – это инвестиции в повышение качества, эффективности и, в конечном счете, в будущий рост компаний и экономики края. Наша задача – и дальше создавать для этого благоприятные условия", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Приморья Андрея Блохина.
По результатам отборов шесть компаний получат поддержку на приобретение производственного оборудования на сумму более 6,5 миллиона рублей. Программа традиционно популярна среди производителей пищевой продукции. Еще 11 компаний получили субсидии на компенсацию по договорам лизинга в размере 9,4 миллиона рублей. Предприниматели используют эти средства для приобретения автофургонов, грузовых тягачей, экскаваторов, медицинского оборудования и промышленных станков.
В министерстве отметили, что благодаря электронной подаче заявок в конкурсах смогли принять участие компании из разных уголков края, включая села Екатериновка и Новоникольск, а также города Партизанск и Артем.
Ранее, по итогам первых отборов, аналогичные субсидии получили 23 компании: десять из них — на возмещение затрат по лизингу, еще 13 — на компенсацию расходов на покупку оборудования.
Инвестактивность бизнеса обсудили на заседании комиссии Госсовета - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Инвестактивность бизнеса обсудили на заседании комиссии Госсовета
5 декабря, 14:35
 
