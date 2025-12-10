https://ria.ru/20251210/primore-2061053253.html
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток - РИА Новости, 10.12.2025
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
Фотоловушка на "Земле леопарда" запечатлела, как краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток, рассказали в дирекции... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:29:00+03:00
2025-12-10T11:29:00+03:00
2025-12-10T12:01:00+03:00
хорошие новости
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
общество
национальный парк "земля леопарда"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061049279_0:130:1141:773_1920x0_80_0_0_11d6245e076307114df396753b1565ef.jpg
https://ria.ru/20250617/primore-2023287947.html
https://ria.ru/20250723/samka-2030775739.html
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061049279_0:0:1141:856_1920x0_80_0_0_52b63b331eb4ccb38cc0bb3ed30e3b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хабаровский край, еврейская автономная область, общество, национальный парк "земля леопарда"
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Общество, Национальный парк "Земля леопарда"
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
В "Земле леопарда" в Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек — РИА Новости.
Фотоловушка на "Земле леопарда" запечатлела, как краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток, рассказали
в дирекции заповедников.
"Тигренок и его первые лесные СМС. Общение — дело такое: один раз понюхал, узнал что-то новенькое, и больше не можешь остановиться. <…> Да, зависимость от лесных соцсетей у полосатого малыша уже видна", — говорится в подписи к видео, опубликованному в Telegram-канале учреждения.
На записи тигренок тщательно обнюхивает ствол поваленного дерева. Ему не больше года. По словам специалистов, в таком возрасте тигрята еще держатся рядом с мамой, но могут совершать и одиночные прогулки.
Ученые отметили, что крупные кошки не прочь пообщаться "по переписке" — благодаря запаховым меткам. Они служат важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации и содержат подробную информацию об оставившем их животном. Звери оставляют на маркировочных деревьях "сообщения" о своем поле, поиске пары и правах на территорию.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе в России
они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
, их популяция сейчас оценивается примерно в 750 особей.