В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
11:29 10.12.2025
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
Фотоловушка на "Земле леопарда" запечатлела, как краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток, рассказали в дирекции... РИА Новости, 10.12.2025
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек — РИА Новости. Фотоловушка на "Земле леопарда" запечатлела, как краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток, рассказали в дирекции заповедников.
"Тигренок и его первые лесные СМС. Общение — дело такое: один раз понюхал, узнал что-то новенькое, и больше не можешь остановиться. <…> Да, зависимость от лесных соцсетей у полосатого малыша уже видна", — говорится в подписи к видео, опубликованному в Telegram-канале учреждения.
На записи тигренок тщательно обнюхивает ствол поваленного дерева. Ему не больше года. По словам специалистов, в таком возрасте тигрята еще держатся рядом с мамой, но могут совершать и одиночные прогулки.
Ученые отметили, что крупные кошки не прочь пообщаться "по переписке" — благодаря запаховым меткам. Они служат важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации и содержат подробную информацию об оставившем их животном. Звери оставляют на маркировочных деревьях "сообщения" о своем поле, поиске пары и правах на территорию.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе в России они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, их популяция сейчас оценивается примерно в 750 особей.
