В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек — РИА Новости. Фотоловушка на "Земле леопарда" запечатлела, как краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток, Фотоловушка на "Земле леопарда" запечатлела, как краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток, рассказали в дирекции заповедников.

"Тигренок и его первые лесные СМС. Общение — дело такое: один раз понюхал, узнал что-то новенькое, и больше не можешь остановиться. <…> Да, зависимость от лесных соцсетей у полосатого малыша уже видна", — говорится в подписи к видео, опубликованному в Telegram-канале учреждения.

На записи тигренок тщательно обнюхивает ствол поваленного дерева. Ему не больше года. По словам специалистов, в таком возрасте тигрята еще держатся рядом с мамой, но могут совершать и одиночные прогулки.