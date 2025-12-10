Упавшее на ученика школы в Приморье фортепиано опрокинули дети

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Фортепиано, которое упало на ученика в школе в Приморье, стояло боком, и дети опрокинули его, когда играли, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее прокуратура сообщила, что в среду днем во время перемены на 11-летнего учащегося одной из школ города Дальнереченска упало фортепиано, ребенок получил травмы и госпитализирован. Прокуратура проводит проверку.
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
24 ноября, 19:39
"По предварительным данным установлено, что во время перемены в одном из помещений школы дети активно играли и случайно опрокинули пианино, которое упало на одного из них. В результате ребёнок получил травму, и ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что в момент инцидента фортепиано стояло боком.
"Проводится проверка. Обстоятельства выясняются", - добавили в региональном СУСК РФ.
Следователи опрашивают очевидцев и персонал школы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.