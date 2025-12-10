Рейтинг@Mail.ru
Защита участников неонацистской группы обжаловала приговор - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/prigovor-2060994759.html
Защита участников неонацистской группы обжаловала приговор
Защита участников неонацистской группы обжаловала приговор - РИА Новости, 10.12.2025
Защита участников неонацистской группы обжаловала приговор
В суд поступила жалоба защиты на приговор участникам неонацистской группы "SS Медведи", получившим сроки до 28 лет лишения свободы, говорится в судебных... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T03:54:00+03:00
2025-12-10T03:54:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_55612a6a7daaa80c65563a60bc8b7e6f.jpg
https://ria.ru/20251209/sud-2060980475.html
https://ria.ru/20251207/sud-2060372584.html
россия
ростов-на-дону
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_0b5c7ffbd5c23d2b74c786fb98726348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростов-на-дону, донецкая народная республика
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика
Защита участников неонацистской группы обжаловала приговор

Защита участников неонацистской группы "SS Медведи" обжаловала приговор

© РИА Новости / Руслан КривобокМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В суд поступила жалоба защиты на приговор участникам неонацистской группы "SS Медведи", получившим сроки до 28 лет лишения свободы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Апелляционные жалобы направила защита и один из осужденных, указано в материалах.
Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
Вчера, 23:57
Суд в Ростове-на-Дону в конце октября приговорил к срокам от 17 до 28 лет девятерых участников диверсионной штурмовой группы "SS Медведи". Они обвинялись по статьям УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Приговор был очно-заочным, с тремя фигурантами на скамье подсудимых. По данным источника РИА Новости, остальные шестеро были обменяны. Дело слушалось в закрытом режиме.
Согласно обвинительному заключению, в разное время в 2018-2022 годах фигуранты дела, в частности, вели корректировку огня при помощи беспилотников, прикрепляли к ним боеприпасы, которые потом сбрасывали на позиции Вооруженных сил России, вели обстрелы из минометного и стрелкового оружия, "что повлекло гибель военнослужащих Вооруженных сил и иных вооруженных формирований ДНР". Обвиняемые были взяты в плен в ходе спецоперации союзных сил ДНР и России 17 мая 2022 года.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Защита Кохал, осужденной за убийство рэпера Картрайта, обжаловала приговор
7 декабря, 03:55
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала