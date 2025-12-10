Защита участников неонацистской группы обжаловала приговор

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В суд поступила жалоба защиты на приговор участникам неонацистской группы "SS Медведи", получившим сроки до 28 лет лишения свободы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Апелляционные жалобы направила защита и один из осужденных, указано в материалах.
Суд в Ростове-на-Дону в конце октября приговорил к срокам от 17 до 28 лет девятерых участников диверсионной штурмовой группы "SS Медведи". Они обвинялись по статьям УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти организованной группой, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Приговор был очно-заочным, с тремя фигурантами на скамье подсудимых. По данным источника РИА Новости, остальные шестеро были обменяны. Дело слушалось в закрытом режиме.
Согласно обвинительному заключению, в разное время в 2018-2022 годах фигуранты дела, в частности, вели корректировку огня при помощи беспилотников, прикрепляли к ним боеприпасы, которые потом сбрасывали на позиции Вооруженных сил России, вели обстрелы из минометного и стрелкового оружия, "что повлекло гибель военнослужащих Вооруженных сил и иных вооруженных формирований ДНР". Обвиняемые были взяты в плен в ходе спецоперации союзных сил ДНР и России 17 мая 2022 года.