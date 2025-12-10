Рейтинг@Mail.ru
В России в 2026 году запустят премию правительства в области математики - РИА Новости, 10.12.2025
23:37 10.12.2025
В России в 2026 году запустят премию правительства в области математики
В России в 2026 году запустят премию правительства в области математики - РИА Новости, 10.12.2025
В России в 2026 году запустят премию правительства в области математики
Выдающиеся математики в рамках премии от правительства России получат 24 миллиона рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 10.12.2025
2025
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), математика
Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), математика
В России в 2026 году запустят премию правительства в области математики

Минобрнауки: призовой фонд премии в области математики составит 24 млн рублей

Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Выдающиеся математики в рамках премии от правительства России получат 24 миллиона рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Минобрнауки России сообщило о запуске в 2026 году Премии правительства Российской Федерации имени А.Н. Колмогорова. Премия призвана поддержать выдающиеся достижения в области математики. Призовой фонд Премии составит 24 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что премия будет вручаться раз в три года по трем направлениям: фундаментальная математика, прикладная математика и математические проблемы информатики; математические проблемы механики и физики.
Согласно данным Минобрнауки, в каждой номинации будет предусмотрена денежная часть премии в размере восьми миллионов рублей.
"Андрей Николаевич Колмогоров - символ российской математической школы. Появление премии его имени - это знак уважения нашей научной традиции и важный шаг в укреплении позиций российской математики на мировой научной арене", - сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Уточняется, что вручение премии пройдет не позднее 1 декабря 2026 года. Победители получат диплом, почетный знак и удостоверение к нему.
