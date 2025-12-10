В России в 2026 году запустят премию правительства в области математики

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Выдающиеся математики в рамках премии от правительства России получат 24 миллиона рублей в 2026 году, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

« "Минобрнауки России сообщило о запуске в 2026 году Премии правительства Российской Федерации имени А.Н. Колмогорова. Премия призвана поддержать выдающиеся достижения в области математики. Призовой фонд Премии составит 24 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что премия будет вручаться раз в три года по трем направлениям: фундаментальная математика, прикладная математика и математические проблемы информатики; математические проблемы механики и физики.

Согласно данным Минобрнауки, в каждой номинации будет предусмотрена денежная часть премии в размере восьми миллионов рублей.

« "Андрей Николаевич Колмогоров - символ российской математической школы. Появление премии его имени - это знак уважения нашей научной традиции и важный шаг в укреплении позиций российской математики на мировой научной арене", - сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, слова которого приводит пресс-служба министерства.