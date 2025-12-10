Рейтинг@Mail.ru
08:00 10.12.2025 (обновлено: 10:47 10.12.2025)
Победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров" наградили в Москве
Победителей премии "Топ-1000 российских менеджеров" наградили в Москве
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Награждение победителей XXIII премии "Топ-1000 российских менеджеров" прошло 9 декабря в московском театре "Геликон-Опера", сообщили в пресс-службе Ассоциации менеджеров, которая выступает организатором мероприятия.
Ежегодно премию присуждают за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса, которые внесли заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли, российской экономики.
«
"За два десятилетия премия "Топ-1000 российских менеджеров" стала площадкой для признания руководителей страны — тех, кто каждый день создает будущее российского менеджмента, бизнеса и экономики. Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны", – сказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
В этом году на звания лучших в своей сфере претендовали управленцы более 300 компаний страны. Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет проанализировали заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий и определили лучших в 18 основных номинациях, а также в одной специальной — "Лучший независимый директор".
В частности, победителем премии в номинации "Лучший высший руководитель" стал генеральный директор "МегаФон" Хачатур Помбухчан. В категории "Лучший коммерческий директор" отмечен заместитель генерального директора по продажам и операциям "Северсталь Менеджмент" Евгений Черняков. "Лучшим директором по персоналу" на премии признали вице-президента по кадровой политике "Норильского никеля" Дарью Крячкову, "Лучшим директором по цифровой трансформации" – начальника департамента по цифровой трансформации "Газпромнефть" Олега Третьяка. В категории "Лучший директор по маркетингу" отметили директора розничного бизнеса Альфа-Банка Алексея Гиязова, в категории "Лучший директор по связям с общественностью" – начальника департамента корпоративных коммуникаций компании "Российские железные дороги" Максима Лунева. Среди лидеров в этом году – директор департамента закупок "Авито" Наталья Бетяева ("Лучший директор по закупкам"), руководитель по информационной безопасности "Авито" Андрей Усенок ("Лучший директор по кибербезопасности"), директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству "ДОМ.РФ" Марина Слуцкая ("Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности") и другие. В спецноминации "Лучший независимый директор" победителем стал Дмитрий Алексеев (Х5 Retail Group).
Более 200 постоянных членов академии премии — представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества — ежегодно в формате закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и экономики в течение года. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге.
В целях развития управленческого потенциала в регионах страны в 2025 году ассоциация впервые запустила рейтинги "Топ-100 российских менеджеров. Регионы". Цель проекта — определить наиболее профессиональных руководителей в регионах России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В этом году возможность подать свои заявки есть у руководителей предприятий Нижегородской и Свердловской областей. Заявки на рейтинги принимаются до конца декабря.
 
МоскваРоссияСвердловская областьДмитрий ЗеленинАвитоГеликон-Опера
 
 
Заголовок открываемого материала