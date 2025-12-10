Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ загорелся торговый центр, пострадали пять человек
11:20 10.12.2025 (обновлено: 11:23 10.12.2025)
В Улан-Удэ загорелся торговый центр, пострадали пять человек
В Улан-Удэ загорелся торговый центр "Баянгол", пострадали пять человек, сообщила прокуратура Бурятии.
происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ

В Улан-Удэ загорелся торговый центр, пострадали пять человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике БурятияЛиквидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
Ликвидация пожара в торговом центре Баянгол в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 10 дек — РИА Новости. В Улан-Удэ загорелся торговый центр "Баянгол", пострадали пять человек, сообщила прокуратура Бурятии.
"Пострадали пять граждан, из них трое доставлены в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.
По данным МЧС, сейчас площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров. Его тушение осложняет сильное задымление. Для проведения разведки с воздуха спасатели задействовали беспилотную авиационную систему.
Как заявил мэр города Игорь Шутенков, пожар не угрожает соседним домам.
Ликвидация пожара в здании Северо-Байкальского лесничества в Бурятии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Бурятии локализовали пожар в здании лесничества
06:05
 
ПроисшествияУлан-Удэ
 
 
