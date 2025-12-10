https://ria.ru/20251210/pozhar-2061014134.html
В Улан-Удэ загорелся торговый центр
В Улан-Удэ загорелся торговый центр - РИА Новости, 10.12.2025
В Улан-Удэ загорелся торговый центр
Торговый центр "Баянгол" горит в Улан-Удэ, самостоятельно эвакуировались 50 человек, медпомощь понадобилась пятерым, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:09:00+03:00
2025-12-10T09:09:00+03:00
2025-12-10T10:52:00+03:00
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061036187_0:125:961:666_1920x0_80_0_0_585468294563c4c6ccae946dba390c42.jpg
https://ria.ru/20251209/sk-2060874584.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061036187_0:74:961:795_1920x0_80_0_0_08629b6d21e21ae1b88ea0e473ea01d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ загорелся торговый центр
В Улан-Удэ загорелся торговый центр, пять человек пострадали