СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены
СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены
10.12.2025
СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены
ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости.
Полиция Гонконга опознала тела 120 погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, личности 40 человек все еще не установлены, пишет издание South China Morning Post
.
Сильнейший за последние 17 лет пожар в Гонконге 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в одном из зданий жилого комплекса, а затем распространился на соседние. По последним данным, в результате пожара погибли 160 человек.
"Личности 120 погибших были установлены, а личности остальных 40 человек еще предстоит подтвердить с помощью анализа ДНК", - пишет газета со ссылкой на полицию.
В полиции добавили, что, поскольку все еще ведется проверка останков, чтобы определить, являются ли они человеческими или животными, число погибших может быть скорректировано.