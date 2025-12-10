СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены

Сильнейший за последние 17 лет пожар в Гонконге 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в одном из зданий жилого комплекса, а затем распространился на соседние. По последним данным, в результате пожара погибли 160 человек.