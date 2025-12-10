Рейтинг@Mail.ru
СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены
05:12 10.12.2025
СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены
СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены
Полиция Гонконга опознала тела 120 погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, личности 40 человек все еще не установлены, пишет издание... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
гонконг
гонконг
в мире, гонконг
В мире, Гонконг
СМИ: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены

SCMP: личности 40 погибших в результате пожара в Гонконге не установлены

Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Полиция Гонконга опознала тела 120 погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, личности 40 человек все еще не установлены, пишет издание South China Morning Post.
Сильнейший за последние 17 лет пожар в Гонконге 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в одном из зданий жилого комплекса, а затем распространился на соседние. По последним данным, в результате пожара погибли 160 человек.
"Личности 120 погибших были установлены, а личности остальных 40 человек еще предстоит подтвердить с помощью анализа ДНК", - пишет газета со ссылкой на полицию.
В полиции добавили, что, поскольку все еще ведется проверка останков, чтобы определить, являются ли они человеческими или животными, число погибших может быть скорректировано.
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек
