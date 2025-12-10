Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 10.12.2025 (обновлено: 21:12 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/postradavshie-2061233716.html
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках - РИА Новости, 10.12.2025
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках
Состояние двоих раненых сотрудников Алешкинской больницы в результате обстрела ВСУ тяжелое и средней тяжести, им оказывается помощь, пациенты больницы в... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:06:00+03:00
2025-12-10T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , украина, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках

Пострадавшие в Алешках медики находятся в тяжелом и средней тяжести состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Состояние двоих раненых сотрудников Алешкинской больницы в результате обстрела ВСУ тяжелое и средней тяжести, им оказывается помощь, пациенты больницы в результате обстрела не пострадали, сообщил РИА Новости омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев.
В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли Алешкинскую райбольницу, погибли три человека, двое ранены.
«
"Двое раненых сотрудников Алешкинской цетральной районной больницы: у одного - тяжелое состояние, второй - средней степени тяжести, им оказывается помощь. Пациенты не пострадали", - сказал агентству Георгиев.
Омбудсмен отметил, что больница продолжает работу, несмотря на разрушения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьУкраинаВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала