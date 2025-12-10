https://ria.ru/20251210/postradavshie-2061233716.html
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках - РИА Новости, 10.12.2025
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках
Состояние двоих раненых сотрудников Алешкинской больницы в результате обстрела ВСУ тяжелое и средней тяжести, им оказывается помощь, пациенты больницы в... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
владимир сальдо
херсонская область
украина
Омбудсмен рассказал о состоянии раненых сотрудников больницы в Алешках
