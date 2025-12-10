Рейтинг@Mail.ru
Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 10.12.2025 (обновлено: 16:44 10.12.2025)
Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии
Четыре человека, пострадавшие при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2025
Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии

Минздрав: 4 пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии

© Фото : соцсетиПоследствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Четыре человека, пострадавшие при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Чувашии.
Ранее власти региона сообщали, что во вторник ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов в Чебоксарах, пострадали 14 человек, семеро из них были госпитализированы.
"По состоянию на 16.30 (время совпадает с мск - ред.) 10 декабря четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. К процессу лечения привлечены мультидисциплинарные бригады врачей, для согласованности действий также проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками", - сообщили агентству в минздраве региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыУкраинаВооруженные силы УкраиныЧувашская Республика (Чувашия)Происшествия
 
 
