Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.12.2025
Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии
Четыре человека, пострадавшие при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:43:00+03:00
2025-12-10T16:43:00+03:00
2025-12-10T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
чебоксары
украина
вооруженные силы украины
чувашская республика (чувашия)
происшествия
чебоксары
украина
чувашская республика (чувашия)
чебоксары, украина, вооруженные силы украины, чувашская республика (чувашия), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Чебоксары, Украина, Вооруженные силы Украины, Чувашская Республика (Чувашия), Происшествия
Четверо пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии
Минздрав: 4 пострадавших при атаке на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии