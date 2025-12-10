https://ria.ru/20251210/posol-2061226139.html
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву - РИА Новости, 10.12.2025
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Москву, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 10.12.2025
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву
Посол Джалали: глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Москву