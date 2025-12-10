Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву
20:09 10.12.2025 (обновлено: 20:24 10.12.2025)
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Москву, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 10.12.2025
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Москву, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Глава МИД Ирана на следующей неделе отправится в Москву", - приводит Telegram-канал посольства слова Джалали.
