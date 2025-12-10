https://ria.ru/20251210/posol-2061001143.html
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны - РИА Новости, 10.12.2025
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны
Посол РФ в США Александр Дарчиев принял участие в рождественском приеме члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны (республиканки от Флориды) в РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T05:59:00+03:00
2025-12-10T05:59:00+03:00
2025-12-10T05:59:00+03:00
в мире
сша
россия
флорида
александр дарчиев
анна паулина луна
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
https://ria.ru/20251203/ssha-2059638363.html
сша
россия
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, флорида, александр дарчиев, анна паулина луна, дональд трамп
В мире, США, Россия, Флорида, Александр Дарчиев, Анна Паулина Луна, Дональд Трамп
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны
Посол России в США Дарчиев посетил рождественский прием конгрессвумен Луны