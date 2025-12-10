Рейтинг@Mail.ru
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны - РИА Новости, 10.12.2025
05:59 10.12.2025
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны - РИА Новости, 10.12.2025
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны
Посол РФ в США Александр Дарчиев принял участие в рождественском приеме члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны (республиканки от Флориды) в РИА Новости, 10.12.2025
Посол России в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны

Посол России в США Дарчиев посетил рождественский прием конгрессвумен Луны

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев принял участие в рождественском приеме члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны (республиканки от Флориды) в конгрессе США, мероприятие прошло в дружеской атмосфере.
"По приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, посол А.Н.Дарчиев посетил ее рождественский прием в здании конгресса США.... Продолжаем работать над восстановлением российско-американских отношений", - говорится в Telegram-канале посольства.
В публикации добавляется, что прием прошел "в дружеской и гостеприимной атмосфере" с участием представителей администрации президента США Дональда Трампа, американских законодателей, иностранного дипломатического корпуса и гражданских активистов.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США
3 декабря, 21:27
 
В миреСШАРоссияФлоридаАлександр ДарчиевАнна Паулина ЛунаДональд Трамп
 
 
