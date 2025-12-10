Половина американцев против ударов по лодкам наркоторговцев, показал опрос

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти половина американцев не одобряют удары США по лодкам наркоторговцев в Карибском море без получения на них разрешения со стороны суда, следует из опроса, проведённого агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.
Согласно результатам опроса, 48% процентов американцев высказались против ударов по лодкам, которые США наносят в Карибском море, если перед этим власти не получили разрешение со стороны судьи или суда. Более трети опрошенных, 34%, выступили за проведение ударов, а 18% не смогли дать однозначного ответа на вопрос.
Опрос проводился шесть дней в онлайн-формате и завершился 8 декабря, в нем приняли участие 4434 совершеннолетних американца. Погрешность составила 2%.
В сентябре - октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.