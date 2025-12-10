Рейтинг@Mail.ru
Половина американцев против ударов по лодкам наркоторговцев, показал опрос
15:34 10.12.2025
Половина американцев против ударов по лодкам наркоторговцев, показал опрос
Половина американцев против ударов по лодкам наркоторговцев, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2025
Половина американцев против ударов по лодкам наркоторговцев, показал опрос
Почти половина американцев не одобряют удары США по лодкам наркоторговцев в Карибском море без получения на них разрешения со стороны суда, следует из опроса,... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
сша
венесуэла
карибское море
каролин левитт
nbc
https://ria.ru/20251128/venesuela-2058408572.html
https://ria.ru/20251209/kongress-2060772998.html
сша
венесуэла
карибское море
в мире, сша, венесуэла, карибское море, каролин левитт, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Каролин Левитт, NBC
Половина американцев против ударов по лодкам наркоторговцев, показал опрос

Опрос Reuters: 48% американцев не одобряет удары по лодкам наркоторговцев

Американские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти половина американцев не одобряют удары США по лодкам наркоторговцев в Карибском море без получения на них разрешения со стороны суда, следует из опроса, проведённого агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.
Согласно результатам опроса, 48% процентов американцев высказались против ударов по лодкам, которые США наносят в Карибском море, если перед этим власти не получили разрешение со стороны судьи или суда. Более трети опрошенных, 34%, выступили за проведение ударов, а 18% не смогли дать однозначного ответа на вопрос.
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венесуэла усилила меры безопасности из-за ударов США в Карибском море
28 ноября, 16:19
28 ноября, 16:19
Опрос проводился шесть дней в онлайн-формате и завершился 8 декабря, в нем приняли участие 4434 совершеннолетних американца. Погрешность составила 2%.
В сентябре - октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Хегсету могут урезать бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах
9 декабря, 11:52
9 декабря, 11:52
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореКаролин ЛевиттNBC
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
