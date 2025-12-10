Подростка обвинили в поджогах подстанций на Московской железной дороге

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подросток обвиняется в двух поджогах трансформаторных подстанций на Московской железной дороге, возбуждено дело о теракте, он арестован, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 декабря подросток, действуя по указанию в мессенджере от неизвестного, который поддерживает ВСУ , поджег трансформаторные подстанции на железнодорожной станции Марк Савеловского направления МЖД и на перегоне железнодорожных станций Лось – Перловская Ярославского направления МЖД.

В настоящее время подросток арестован, устанавливаются обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

"Следственный комитет России обращает особое внимание на тот факт, что посягательства на объекты транспортной инфраструктуры относятся к категории особо тяжких преступлений и караются наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. Молодым людям важно помнить, что выполнение указаний незнакомых лиц в социальных сетях и мессенджерах приводит к серьёзным правовым последствиям. Кроме того, ужесточена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности", - подчеркнули в ведомстве.

В Telegram-канале управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральном округу сообщили, что предварительно установлено, что юноша в мессенджере вступил в переписку с неизвестными, которые предложили ему поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры, дав ему инструкции и конкретные цели. Для этого он использовал спички, бензин и зажигалку.