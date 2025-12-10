Рейтинг@Mail.ru
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 10.12.2025 (обновлено: 14:44 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/podrostki-2061122509.html
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой - РИА Новости, 10.12.2025
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой
Омская полиция организовала проверку после публикации видео, на котором двое подростков издеваются над кошкой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:41:00+03:00
2025-12-10T14:44:00+03:00
происшествия
муромцевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061122269_0:85:761:513_1920x0_80_0_0_87d2d61a2aec909863a406972e1dc1d0.jpg
https://ria.ru/20251208/zhivotnye-2060478374.html
https://ria.ru/20250908/chehov-2040537247.html
муромцевский район
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061122269_0:14:761:585_1920x0_80_0_0_131f154aaf832e12543ae575ef86e81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, муромцевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), омск
Происшествия, Муромцевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Омск
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой

В Омске проверят видео, на котором 2 подростка издеваются над кошкой

© Омская полиция/TelegramКадр видео, на котором двое подростков издеваются над кошкой
Кадр видео, на котором двое подростков издеваются над кошкой - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Омская полиция/Telegram
Кадр видео, на котором двое подростков издеваются над кошкой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Омская полиция организовала проверку после публикации видео, на котором двое подростков издеваются над кошкой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Видео, на котором подросток жестоко бьет и душит кошку, распространилось в соцсетях и мессенджерах в среду.
Выгул собак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Правительство поддержало идею возбуждать дела за плохое содержание животных
8 декабря, 04:47
"В отделе МВД России по Муромцевскому району проводится проверка по информации о жестоком обращении с животным. Сообщение о происшествии поступило участковому уполномоченному полиции от педагога местной общеобразовательной школы, которая увидела в мессенджерах видео, как двое школьников издеваются над кошкой", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, предварительно установлено, что инцидент произошел в доме у четырнадцатилетнего подростка, кошка является его питомцем. В пресс-службе уточнили, что в гостях у мальчика находился его ровесник, он снимал действия товарища.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет", - отмечается в сообщении.
В полиции добавили, что видимых травм у животного не обнаружено, точнее о его состоянии будет известно после осмотра ветеринаром.
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Названо число потерпевших по делу об издевательстве над животными
8 сентября, 20:07
 
ПроисшествияМуромцевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Омск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала