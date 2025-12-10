https://ria.ru/20251210/podrostki-2061122509.html
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой - РИА Новости, 10.12.2025
В Омске проверят видео, на котором подростки издеваются над кошкой
Омская полиция организовала проверку после публикации видео, на котором двое подростков издеваются над кошкой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Омская полиция организовала проверку после публикации видео, на котором двое подростков издеваются над кошкой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Видео, на котором подросток жестоко бьет и душит кошку, распространилось в соцсетях и мессенджерах в среду.
"В отделе МВД России
по Муромцевскому району
проводится проверка по информации о жестоком обращении с животным. Сообщение о происшествии поступило участковому уполномоченному полиции от педагога местной общеобразовательной школы, которая увидела в мессенджерах видео, как двое школьников издеваются над кошкой", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, предварительно установлено, что инцидент произошел в доме у четырнадцатилетнего подростка, кошка является его питомцем. В пресс-службе уточнили, что в гостях у мальчика находился его ровесник, он снимал действия товарища.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет", - отмечается в сообщении.
В полиции добавили, что видимых травм у животного не обнаружено, точнее о его состоянии будет известно после осмотра ветеринаром.