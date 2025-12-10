Рейтинг@Mail.ru
13:00 10.12.2025 (обновлено: 13:19 10.12.2025)
Делегация из ОАЭ может быть еще более представительной на ПМЭФ-2026
оаэ, дубай, александр стуглев
ОАЭ, Дубай, Александр Стуглев

Делегация из ОАЭ может быть еще более представительной на ПМЭФ-2026

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра совместно с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедбеном Заидом Аль Нахайяном павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ. Архивное фото
ДУБАЙ, 10 дек - РИА Новости. Делегация из ОАЭ может быть еще более представительной на ПМЭФ в будущем году, заявил РИА Новости глава Росконгресса Александр Стуглев.
"Эмиратская сторона ежегодно принимает участие в ПМЭФ, уверен, что в будущем году делегация будет такой же представительной или даже более представительной, чем в этом году", - сказал он РИА Новости в кулуарах первого Российско-эмиратского бизнес-форума в Дубае.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава Росконгресса заявил об интересе западных компаний к участию в ПМЭФ
