Предварительные данные по составу участников ПМЭФ-2026 ожидаются в марте - РИА Новости, 10.12.2025
12:51 10.12.2025 (обновлено: 13:06 10.12.2025)
Предварительные данные по составу участников ПМЭФ-2026 ожидаются в марте
экономика
дубай
александр стуглев
пмэф
экономика, дубай, александр стуглев, пмэф
Экономика, Дубай, Александр Стуглев, ПМЭФ

Предварительные данные по составу участников ПМЭФ-2026 ожидаются в марте

ДУБАЙ, 10 дек - РИА Новости. Предварительные данные по составу участников ПМЭФ-2026 ожидаются в марте, заявил РИА Новости глава Росконгресса Александр Стуглев.
"В данный момент идет пригласительная кампания, предварительные итоги будут известны в марте", - рассказал Стуглев в кулуарах первого Российско-эмиратского форума в Дубае.
ЭкономикаДубайАлександр СтуглевПМЭФ
 
 
