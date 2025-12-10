Рейтинг@Mail.ru
18:05 10.12.2025
Сооснователя финансовой пирамиды депортировали в Россию из ОАЭ
Сооснователя финансовой пирамиды депортировали в Россию из ОАЭ
россия, оаэ, дубай, ирина волк, интерпол, генеральная прокуратура рф
Россия, ОАЭ, Дубай, Ирина Волк, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ
Сооснователя финансовой пирамиды депортировали в Россию из ОАЭ

Разыскиваемого Интерполом сооснователя финансовой пирамиды депортировали в РФ

Сотрудник полиции. Архивное фото
Добавлены подробности (3 абзац)
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Разыскиваемый по каналам Интерпола сооснователь крупнейшей финансовой пирамиды, материальный ущерб от которой составил более 1 миллиарда рублей, депортирован в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказала она.
В Генпрокуратуре России в свою очередь уточнили, что обвиняемым является россиянин Эдвард Сабиров.
Волк отметила, что предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год злоумышленник, действуя в составе преступного сообщества, стал сооснователем интернет-проекта "Финико", который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать привлекаемые ими деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью, однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели.
"В результате противоправной деятельности более чем 7700 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей", - отметила она.
Сотрудники Следственного департамента МВД РФ продолжают расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ.
"Ввиду масштаба последствий деятельности преступного сообщества дело приобрело значительный общественный резонанс и широкое освещение в СМИ. Обвиняемый скрылся от правосудия за границей. По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании материалов МВД по Республике Татарстан в декабре 2021 года он объявлен в международный розыск", - уточила Волк.
Она добавила, что благодаря комплексу мероприятий, организованных по линии Интерпола, фигурант в ноябре 2022 года был установлен и задержан на территории ОАЭ.
"В дальнейшем, в результате наступательной и многоаспектной работы, проведенной НЦБ Интерпола МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в ходе переговоров с правоохранительными органами ОАЭ при участии представителя МВД России в ОАЭ была согласована передача разыскиваемого российской стороне", - заключила официальный представитель МВД РФ.
РоссияОАЭДубайИрина ВолкИнтерполГенеральная прокуратура РФ
 
 
