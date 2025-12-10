Сооснователя финансовой пирамиды депортировали в Россию из ОАЭ

Волк отметила, что предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год злоумышленник, действуя в составе преступного сообщества, стал сооснователем интернет-проекта "Финико", который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать привлекаемые ими деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью, однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели.