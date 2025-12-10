https://ria.ru/20251210/peskov-2061066340.html
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам - РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Владимир Путин давно указывал на необходимость президентских выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:02:00+03:00
2025-12-10T12:02:00+03:00
2025-12-10T12:49:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059161799_55:0:2526:1390_1920x0_80_0_0_bcdcf4a7c00099226837e94ef190d7a8.jpg
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060984186.html
https://ria.ru/20251209/vybory-2060881737.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059161799_316:0:2347:1523_1920x0_80_0_0_efa9dc92fb78134fdd2cca2cab3574be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Песков: Путин давно говорил о необходимости президентских выборов на Украине
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин давно указывал на необходимость президентских выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это то, о чем давно говорил Путин
. Это то, о чем недавно говорил президент (США
. — Прим. ред.) Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении", — сказал он.
Накануне Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Песков
вновь подчеркнул, что Москва работает над миром, а не перемирием на Украине
.
"Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что Россия
еще не успела обсудить с США заявление Зеленского о готовности к выборам.
Во вторник Трамп призвал провести на Украине голосование для определения главы государства. По его словам, киевские власти прикрываются войной, но у граждан страны должна быть такая возможность.
Нового украинского президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.