Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам

Накануне Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.