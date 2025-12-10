Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
12:02 10.12.2025 (обновлено: 12:49 10.12.2025)
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Владимир Путин давно указывал на необходимость президентских выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам

Песков: Путин давно говорил о необходимости президентских выборов на Украине

Вид на Московский Кремль и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин давно указывал на необходимость президентских выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это то, о чем давно говорил Путин. Это то, о чем недавно говорил президент (США. — Прим. ред.) Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении", — сказал он.

Накануне Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.

Песков вновь подчеркнул, что Москва работает над миром, а не перемирием на Украине.
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
Вчера, 00:53
"Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что Россия еще не успела обсудить с США заявление Зеленского о готовности к выборам.
Во вторник Трамп призвал провести на Украине голосование для определения главы государства. По его словам, киевские власти прикрываются войной, но у граждан страны должна быть такая возможность.
Нового украинского президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Час пробил. Трамп призвал провести президентские выборы на Украине
9 декабря, 17:00
9 декабря, 17:00
 
