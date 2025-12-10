Рейтинг@Mail.ru
Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, сообщил Песков - РИА Новости, 10.12.2025
12:01 10.12.2025
Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, сообщил Песков
Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, сообщил Песков - РИА Новости, 10.12.2025
Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, сообщил Песков
Москва еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.12.2025
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп
Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, сообщил Песков

Песков: Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах на Украине

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсудить ни с кем не успели", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСШАДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала