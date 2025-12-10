Рейтинг@Mail.ru
12:00 10.12.2025 (обновлено: 12:04 10.12.2025)
Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию
Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию

© РИА Новости / Гавриил Григоров
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, это говорит о хорошо выстроенной системе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас анализируем весь массив (вопросов на прямую линию с Путиным - ред.), и гораздо меньше обращений, связанных с проблемами ветеранов. Разовые проблемы неизбежны, они могут быть, но в целом тема проблемы социального обеспечения и прав героев СВО она ушла из первой тройки. Это говорит о том, что очень многое сделано, и создана уже хорошо работающая система, которая, конечно же, не может работать без каких-то конкретных персональных огрехов", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Песков рассказал о работе ИИ-помощника с обращениями на прямую линию Путина
9 декабря, 13:26
 
Дмитрий ПесковОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
