Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию
Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию
Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию
Тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, это говорит о хорошо выстроенной... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:00:00+03:00
2025-12-10T12:00:00+03:00
2025-12-10T12:04:00+03:00
дмитрий песков
общество
россия
владимир путин
россия
Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию
Песков: тема прав участников СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию