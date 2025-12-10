Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, это говорит о хорошо выстроенной системе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.