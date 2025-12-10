https://ria.ru/20251210/peskov-2061063552.html
Песков: Кремль фиксирует меньше обращений от героев СВО, чем в прошлые годы
Песков: Кремль фиксирует меньше обращений от героев СВО, чем в прошлые годы - РИА Новости, 10.12.2025
Песков: Кремль фиксирует меньше обращений от героев СВО, чем в прошлые годы
Кремль фиксирует гораздо меньшее количество обращений, связанных с ветеранами СВО, на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:59:00+03:00
2025-12-10T11:59:00+03:00
2025-12-10T12:07:00+03:00
дмитрий песков
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffd2d754dd31f31240e6eb3ccd0e038d.jpg
Песков: Кремль фиксирует меньше обращений от героев СВО, чем в прошлые годы
