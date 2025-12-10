Рейтинг@Mail.ru
11:59 10.12.2025 (обновлено: 12:07 10.12.2025)
Песков: Кремль фиксирует меньше обращений от героев СВО, чем в прошлые годы

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кремль фиксирует гораздо меньшее количество обращений, связанных с ветеранами СВО, на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очень примечательная ситуация, мы сейчас анализируем весь массив, гораздо меньше обращений, связанных с проблемами ветеранов СВО, они есть, разовые проблемы неизбежны", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На прямую линию Путина поступило более 550 тысяч обращений
9 декабря, 09:52
 
Дмитрий ПесковОбществоРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
