Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2025
11:58 10.12.2025 (обновлено: 12:38 10.12.2025)
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

Песков: слова Трампа по теме членства Украины в НАТО созвучны понимаю РФ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, во многом (слова Трампа созвучны пониманию РФ - ред.): по теме членства (Украины - ред.) в НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли - это созвучно нашему пониманию", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Шойгу предупредил о "зародышах НАТО" на Востоке
Вчера, 09:18
 
