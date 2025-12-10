https://ria.ru/20251210/peskov-2061063323.html
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.12.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Песков: слова Трампа по теме членства Украины в НАТО созвучны понимаю РФ