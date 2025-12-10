Песков назвал новое интервью Трампа важным

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным новое интервью американского лидера Дональда Трампа, в котором политик высказался в том числе по теме урегулирования на Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.