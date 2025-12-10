Песков назвал новое интервью Трампа важным

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным новое интервью американского лидера Дональда Трампа, в котором политик высказался в том числе по теме урегулирования на Украине.
Трамп во вторник в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Также он вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. Американский лидер также заявил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.
"Это очень важное интервью, очень важное заявление", - сказал Песков журналистам, комментируя новое интервью Трампа.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Путин отметил, что их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.