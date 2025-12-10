Песков рассказал, почему важны слова Трампа о причинах конфликта на Украине

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о первопричинах конфликта на Украине важны с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.
"Это очень важное интервью, очень важное заявление... Во многом президент Трамп затронул как раз первопричины этого конфликта, что касается НАТО. Это очень важно с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Также в интервью Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. Американский лидер также заявил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Песков высказался о потенциальной встрече Путина и Трампа
8 декабря, 21:47
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.