Рейтинг@Mail.ru
Россия работает над миром, а не над перемирием, заявил Песков - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 10.12.2025 (обновлено: 14:34 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/peskov-2061062376.html
Россия работает над миром, а не над перемирием, заявил Песков
Россия работает над миром, а не над перемирием, заявил Песков - РИА Новости, 10.12.2025
Россия работает над миром, а не над перемирием, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии". РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:56:00+03:00
2025-12-10T14:34:00+03:00
россия
мирный план сша по украине
украина
мир
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251210/peskov-2061065587.html
россия
украина
мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мирный план сша по украине, украина, мир, дмитрий песков
Россия, Мирный план США по Украине, Украина, Мир, Дмитрий Песков
Россия работает над миром, а не над перемирием, заявил Песков

В Кремле ответили на заявление Зеленского об энергетическом перемирии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии".
Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев планирует в среду передать США свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы работаем над миром, а не над перемирием", — сказал он журналистам. ​
Накануне глава киевского режима предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом он добивается временного прекращения огня.
При этом президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта.
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, сообщил Песков
Вчера, 12:01
 
РоссияМирный план США по УкраинеУкраинаМирДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала