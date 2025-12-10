https://ria.ru/20251210/peskov-2060981544.html
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом - РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявил "Известиям" пресс-секретарь РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:18:00+03:00
2025-12-10T00:18:00+03:00
2025-12-10T00:18:00+03:00
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251209/aktivy-2060852058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Песков: возможная конфискация активов РФ не останется без ответа