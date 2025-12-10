Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Индонезии - РИА Новости, 10.12.2025
12:05 10.12.2025
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Индонезии
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто состоится в Кремле в среду в формате рабочего обеда, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.12.2025
индонезия
россия
москва
прабово субианто
владимир путин
дмитрий песков
индонезия, россия, москва, прабово субианто, владимир путин, дмитрий песков
Индонезия, Россия, Москва, Прабово Субианто, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал подробности переговоров Путина и президента Индонезии

Песков: переговоры Путина и Субианто пройдут в формате рабочего обеда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Прабово Субианто
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Прабово Субианто. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто состоится в Кремле в среду в формате рабочего обеда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня - день российско-индонезийских отношений, с рабочим визитом прибыл в Москву президент Индонезии Субианто. Сегодня состоится в Кремле беседа Путина с Субианто. И затем уже в формате рабочего обеда продолжат российско-индонезийские переговоры", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что вторая половина дня закрытая, встречи не предназначены для освещения СМИ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков назвал отношения России и Индонезии насыщенными
ИндонезияРоссияМоскваПрабово СубиантоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
