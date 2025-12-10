«

"Значение освобождения Красноармейска заключается в том, что изменения на поле боя вынудили изменить позицию за столом переговоров. Европа должна заставить Украину и Владимира Зеленского принять обусловленные реальностью условия и прекратить настаивать на продолжении войны, зная, что она ничего не изменит, кроме как количество убитых", — говорится в публикации.