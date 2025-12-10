МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Освобождение Красноармейска оказало влияние на мирный процесс по завершению украинского конфликта, пишет The American Conservative.
«
"Значение освобождения Красноармейска заключается в том, что изменения на поле боя вынудили изменить позицию за столом переговоров. Европа должна заставить Украину и Владимира Зеленского принять обусловленные реальностью условия и прекратить настаивать на продолжении войны, зная, что она ничего не изменит, кроме как количество убитых", — говорится в публикации.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.