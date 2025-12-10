Рейтинг@Mail.ru
"Должна прекратить". В США внезапно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 10.12.2025
10:53 10.12.2025
"Должна прекратить". В США внезапно высказались о переговорах с Россией
"Должна прекратить". В США внезапно высказались о переговорах с Россией
Освобождение Красноармейска оказало влияние на мирный процесс по завершению украинского конфликта, пишет The American Conservative. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, красноармейск, украина, россия, валерий герасимов, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Красноармейск, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Должна прекратить". В США внезапно высказались о переговорах с Россией

TAC: освобождение Красноармейска повлияло на ход мирных переговоров

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Освобождение Красноармейска оказало влияние на мирный процесс по завершению украинского конфликта, пишет The American Conservative.
"Значение освобождения Красноармейска заключается в том, что изменения на поле боя вынудили изменить позицию за столом переговоров. Европа должна заставить Украину и Владимира Зеленского принять обусловленные реальностью условия и прекратить настаивать на продолжении войны, зная, что она ничего не изменит, кроме как количество убитых", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Новое заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
08:49
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Должны молиться". В Финляндии выступили с радикальным призывом по России
