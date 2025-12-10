Житель Пензы получил восемь лет колонии за интимную переписку с девочками

САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы 40-летнего мужчину с расстройством психики, пересылавшего в ходе переписки двум 8-летним девочкам порнографические фотографии, Пензенский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы 40-летнего мужчину с расстройством психики, пересылавшего в ходе переписки двум 8-летним девочкам порнографические фотографии, сообщили в пресс-службе суда.

"В Пензенском областном суде провозглашён приговор 40-летнему жителю Пензенской области , который признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух малолетних, в силу возраста находящихся в беспомощном состоянии (пункт "б" части 5 статьи 132 УК РФ ), и в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием сети интернет (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ)", - рассказали в областном суде.

Осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе. Кроме того, суд принял решение назначить дополнительное наказание и лишил осужденного права на 10 лет заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с детьми и подростками. А в пользу каждой из потерпевших девочек взыскали по 100 тысяч рублей.

"Суд установил, что в декабре 2024 – январе 2025 годов ранее несудимый мужчина переписывался в мессенджере с двумя 8-летними девочками из другого региона. При этом все его сообщения были направлены на удовлетворение своих сексуальных потребностей, на пробуждение у детей несвойственного для малолетнего возраста сексуального интереса. Кроме того, он посылал одной из них материалы порнографического характера, которые нашёл в интернете", - привели в областном суде подробности дела.