Рейтинг@Mail.ru
Житель Пензы получил восемь лет колонии за интимную переписку с девочками - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 10.12.2025 (обновлено: 11:56 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/penzenets-2061060731.html
Житель Пензы получил восемь лет колонии за интимную переписку с девочками
Житель Пензы получил восемь лет колонии за интимную переписку с девочками - РИА Новости, 10.12.2025
Житель Пензы получил восемь лет колонии за интимную переписку с девочками
Пензенский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы 40-летнего мужчину с расстройством психики, пересылавшего в ходе переписки двум 8-летним девочкам... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:52:00+03:00
2025-12-10T11:56:00+03:00
происшествия
россия
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9bbce73bef25174c38df666435de1a7.jpg
https://ria.ru/20251209/peterburg-2060814644.html
https://ria.ru/20251114/peterburg-2055013353.html
россия
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6ed098ed7d8fdc7b928e38c85ccc8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пензенская область
Происшествия, Россия, Пензенская область
Житель Пензы получил восемь лет колонии за интимную переписку с девочками

Житель Пензы получил 8 лет колонии за интимную переписку с 8-летними девочками

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы 40-летнего мужчину с расстройством психики, пересылавшего в ходе переписки двум 8-летним девочкам порнографические фотографии, сообщили в пресс-службе суда.
"В Пензенском областном суде провозглашён приговор 40-летнему жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух малолетних, в силу возраста находящихся в беспомощном состоянии (пункт "б" части 5 статьи 132 УК РФ), и в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием сети интернет (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ)", - рассказали в областном суде.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка
Вчера, 14:01
Осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе. Кроме того, суд принял решение назначить дополнительное наказание и лишил осужденного права на 10 лет заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с детьми и подростками. А в пользу каждой из потерпевших девочек взыскали по 100 тысяч рублей.
"Суд установил, что в декабре 2024 – январе 2025 годов ранее несудимый мужчина переписывался в мессенджере с двумя 8-летними девочками из другого региона. При этом все его сообщения были направлены на удовлетворение своих сексуальных потребностей, на пробуждение у детей несвойственного для малолетнего возраста сексуального интереса. Кроме того, он посылал одной из них материалы порнографического характера, которые нашёл в интернете", - привели в областном суде подробности дела.
В пресс-службе инстанции добавили, что при вынесении приговора, который пока не вступил в законную силу, было учтено признание вины и раскаяние мужчины, состояние его здоровья, в том числе наличие когнитивного расстройства психики, а также состояние здоровья его родителей. Подсудимый в ходе разбирательства объяснил, что у него не складывались отношения с женщинами, поэтому он через мессенджеры вступал в переписку интимного характера с девочками, представляясь 10-летним мальчиком.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Петербурге задержали шестерых мужчин за развратные действия с девочкой
14 ноября, 15:43
 
ПроисшествияРоссияПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала